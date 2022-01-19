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Талибы впервые провели экономическую конференцию через пять месяцев после захвата власти в Афганистане

Талибы впервые провели экономическую конференцию через пять месяцев после захвата власти в Афганистане

Киев • УНН

 • 21225 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. За пять месяцев своего правления в Афганистане талибы увеличили доходы, расправились с коррупцией и собрали экспорт на сумму в 1 миллиард долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс выступила на однодневной экономической конференции, организованной талибами — их первом подобном мероприятии, проведенном в то время, когда Афганистан балансирует на грани гуманитарной катастрофы и экономического коллапса.

Активы Кабула за рубежом, преимущественно в Соединенных Штатах, были заморожены после того, как талибы захватили страну в середине августа. Международное сообщество не осмеливается официально признать правительство талибов, опасаясь, что они могут применить некоторые из тех же суровых мер, что и при их предыдущем правлении 20 лет назад.

Согласно отчету Международной организации труда, опубликованному в среду, более полумиллиона человек остались без работы.

Больше всего от роста безработицы пострадали женщины. В докладе говорится, что компании пытаются удержаться "на плаву", поскольку тысячи афганцев ежедневно бегут из страны, говорится в докладе, который предупреждает о тяжелых перспективах в 2022 году, когда работы станет еще меньше.

В 2020 году женщины занимали примерно каждую пятую работу в Афганистане, но сейчас им не разрешают работать в некоторых областях. Образование для девочек также было ограничено, хотя лидеры Талибана заявили, что надеются открыть все школы для девочек по всей стране после конца марта.

Тем не менее, Лайонс вспомнила некоторые из основных моментов, а также предупредила, что гуманитарные потребности огромны — 1 миллион детей рискует умереть от голода, почти 90% населения находится за чертой бедности, а голод грозит двум третям Афганистана. ООН предупредила, что 8,7 миллионов афганцев находятся на грани голодной смерти.

"Экспорт также впервые достиг отметки в 1 миллиард долларов, была произведена выплата заработной платы государственным служащим", - сообщила Лайонс и похвалила Талибан за их новый бюджет, который "финансируется исключительно за счет национальных доходов и не зависит ни от каких донорских грантов".

На конференции также присутствовали представители гуманитарных организаций и дипломатического корпуса, которые все еще находятся в Афганистане, а также представители частного бизнеса, ученые и министры кабинета талибов. Назначенный талибами премьер-министр мулла Мохаммад Хасан Ахунд председательствовал на встрече в большом президентском дворце в Кабуле, что для него было редким публичным появлением.

В своем выступлении Ахунд призвал к освобождению замороженных активов Афганистана, заявив, что его администрация не требует денег.

"Помощь, о которой мы просим, предназначена не для чиновников правительства, а для бедной нации", - сказал он.

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