Таліби в Афганістані затримали британців, американців - причина незрозуміла
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Радикальний ісламістський рух сунітського напрямку в Афганістані «Талібан» затримали кількох громадян Великобританії та американця, у тому числі колишнього тележурналіста-фрилансера, який приїжджав до Афганістану протягом понад 40 років, повідомляють обидва уряди та члени сімей. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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У заяві британського уряду на цьому тижні йдеться, що низка британських громадян зараз перебуває під вартою Талібану. Хассіна Сайєд, дружина Пітера Жувеналя, колишнього оператора-фрілансера, який став бізнесменом, повідомила, що її чоловіка забрали ще аж 13 грудня.
Жувеналь працював позаштатним оператором під час радянського вторгнення в Афганістан у 1980-х і стежив за країною через її численні війни. Він одружився на Сайєд, у них є три дочки.
А радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив CNN, що Вашингтон «активно працює», щоб звільнити американця з-під варти Талібану. Він відмовився говорити більше, посилаючись на «чутливість».
Американський затриманий і щонайменше четверо інших британських громадян, які перебувають під вартою, залишаються публічно невідомими. Скільки осіб затримали разом, невідомо.
Розмовляючи по телефону зі свого будинку в Лондоні, афганка Сайєд сказала, що її чоловік перебуває в Афганістані, досліджуючи можливості бізнесу, включаючи інвестиції у видобуток літію. Афганістан багатий літієм, ключовим компонентом акумуляторних батарей. За її словами, він їхав сам і не був пов’язаний з іншими затриманими.
Талібан не відповів на запити про коментарі щодо іноземних громадян і зокрема щодо Жувеналя.
У заяві британського зовнішньополітичного відомства сказано, що затримання британських громадян обговорюється з талібами. Пояснень щодо затримання не було.
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