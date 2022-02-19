Таліби в Афганістані затримали британців, американців - причина незрозуміла

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Радикальний ісламістський рух сунітського напрямку в Афганістані «Талібан» затримали кількох громадян Великобританії та американця, у тому числі колишнього тележурналіста-фрилансера, який приїжджав до Афганістану протягом понад 40 років, повідомляють обидва уряди та члени сімей. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.