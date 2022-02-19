Талибы в Афганистане задержали британцев, американцев - причина непонятна

ukru
15 марта, 19:03 • 97767 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127556 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115513 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109742 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100590 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96863 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84560 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118034 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124733 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126894 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 45083 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 55951 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 118649 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 36449 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 30748 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118034 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 118382 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 256904 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286396 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 222870 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102963 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124733 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109893 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127276 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129410 просмотра
Актуальное
Талибы в Афганистане задержали британцев, американцев - причина непонятна

Талибы в Афганистане задержали британцев, американцев - причина непонятна

Киев • УНН

 • 20014 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Радикальное исламистское движение суннитского направления в Афганистане "Талибан" задержали нескольких граждан Великобритании и американцев, в том числе бывшего журналиста-фрилансера, который приезжал в Афганистан на протижении 40 лет, сообщают оба правительства и члены семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

В заявлении британского правительства на этой неделе говорится, что ряд британских граждан сейчас находится под стражей Талибана. Хассина Сайед, жена Питера Жувеналя, бывшего оператора-фрилансера, который стал бизнесменом, сообщила, что её мужа забрали еще 13 декабря.

Жувеналь работал внештатным оператором во время советского вторжения в Афганистан в 1980-х и следил за страной из-за ее многочисленных войн. Он женился на Сайед, у них есть три дочери.

А советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил CNN, что Вашингтон "активно работает", чтобы освободить американца из-под стражи Талибана. Он отказался говорить больше, ссылаясь на "чувствительность".

Американский задержан и по меньшей мере четверо других британских граждан, находящихся под стражей и остаются публично неизвестными. Сколько человек задержали вместе, неизвестно.

Разговаривая по телефону из своего дома в Лондоне, афганка Сайед сказала, что её муж находится в Афганистане, исследуя возможности бизнеса, включая инвестиции в добычу лития. Афганистан богат литием, ключевым компонентом аккумуляторных батарей. По её словам, он ехал сам и не был связан с другими задержанными.

Талибан не ответил на запросы о комментариях в отношении иностранных граждан и в частности в отношении Жувеналя.

В заявлении британского внешнеполитического ведомства сказано, что задержание британских граждан обсуждается с талибами. Объяснений по задержанию не было.

Напомним

"Талибан" задержал в Кабуле 29 женщин и их семьи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы