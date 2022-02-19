Талибы в Афганистане задержали британцев, американцев - причина непонятна

Детали

В заявлении британского правительства на этой неделе говорится, что ряд британских граждан сейчас находится под стражей Талибана. Хассина Сайед, жена Питера Жувеналя, бывшего оператора-фрилансера, который стал бизнесменом, сообщила, что её мужа забрали еще 13 декабря.

Жувеналь работал внештатным оператором во время советского вторжения в Афганистан в 1980-х и следил за страной из-за ее многочисленных войн. Он женился на Сайед, у них есть три дочери.

А советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил CNN, что Вашингтон "активно работает", чтобы освободить американца из-под стражи Талибана. Он отказался говорить больше, ссылаясь на "чувствительность".

Американский задержан и по меньшей мере четверо других британских граждан, находящихся под стражей и остаются публично неизвестными. Сколько человек задержали вместе, неизвестно.

Разговаривая по телефону из своего дома в Лондоне, афганка Сайед сказала, что её муж находится в Афганистане, исследуя возможности бизнеса, включая инвестиции в добычу лития. Афганистан богат литием, ключевым компонентом аккумуляторных батарей. По её словам, он ехал сам и не был связан с другими задержанными.

Талибан не ответил на запросы о комментариях в отношении иностранных граждан и в частности в отношении Жувеналя.

В заявлении британского внешнеполитического ведомства сказано, что задержание британских граждан обсуждается с талибами. Объяснений по задержанию не было.

Напомним

"Талибан" задержал в Кабуле 29 женщин и их семьи.