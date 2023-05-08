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Талібан домовився з Китаєм і Пакистаном про поширення ініціативи "Один пояс, один шлях" на Афганістан

Талібан домовився з Китаєм і Пакистаном про поширення ініціативи "Один пояс, один шлях" на Афганістан

Київ • УНН

 • 2364071 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Талібан домовився з Китаєм і Пакистаном поширити ініціативу "Один пояс, один шлях" на Афганістан, потенційно залучивши мільярди доларів для фінансування інфраструктурних проектів у країні. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган і його пакистанський колега Білавал Бхутто Зардарі зустрілися в Ісламабаді і пообіцяли працювати разом над процесом відновлення Афганістану, включаючи створення китайсько-пакистанського економічного коридору вартістю 60 мільярдів доларів для країни, керованої талібами.

"Сторони домовилися продовжувати свою гуманітарну та економічну допомогу афганському народу та посилювати співпрацю в галузі розвитку в Афганістані, в тому числі шляхом розширення китайсько-пакистанського економічного коридору на Афганістан", — йдеться у спільній заяві міністерства закордонних справ Пакистану після зустрічі.

Китайські та пакистанські офіційні особи раніше обговорювали поширення проекту на Афганістан, побудованого в рамках флагманської ініціативи президента Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", яка стартувала майже десять років тому.

Уряд талібів, який відчуває брак коштів, висловив готовність брати участь у проекті задля перспективи отримання таких необхідних інвестицій у інфраструктуру.

Головний дипломат Талібану Амір Хан Муттакі відвідав Ісламабад, щоб зустрітися зі своїми китайськими та пакистанськими колегами та досягти угоди.

Таліби також сподіваються, що Китай збільшить інвестиції в багаті ресурси країни, які оцінюються в 1 трильйон доларів. У січні уряд уклав свій перший контракт з дочірньою компанією Китайської національної нафтової корпорації на видобуток нафти в північному басейні Амудар'ї.

Китайський і пакистанський міністри також наголосили на необхідності розморозити закордонні фінансові активи Афганістану. Так, Талібам заблоковано доступ до близько 9 мільярдів доларів резервів центрального банку Афганістану, які зберігаються за кордоном, через побоювання, що кошти будуть використані для терористичної діяльності.

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