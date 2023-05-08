Талибан договорился с Китаем и Пакистаном о распространении инициативы "Один пояс, один путь" на Афганистан
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Талибан договорился с Китаем и Пакистаном распространить инициативу "Один пояс, один путь" на Афганистан, потенциально привлекая миллиарды долларов для финансирования инфраструктурных проектов в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган и его пакистанский коллега Билавал Бхутто Зардари встретились в Исламабаде и пообещали работать вместе над процессом восстановления Афганистана, включая создание китайско-пакистанского экономического коридора стоимостью 60 миллиардов долларов для страны, управляемой талибами.
"Стороны договорились продолжать свою гуманитарную и экономическую помощь афганскому народу и усиливать сотрудничество в области развития в Афганистане, в том числе путем расширения китайско-пакистанского экономического коридора на Афганистан", — говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел Пакистана после встречи.
Китайские и пакистанские официальные лица ранее обсуждали распространение проекта на Афганистан, построенного в рамках флагманской инициативы президента Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", которая стартовала почти десять лет назад.
Правительство талибов, испытывающее нехватку средств, выразило готовность участвовать в проекте ради перспективы получения столь необходимых инвестиций в инфраструктуру.
Главный дипломат Талибана Амир Хан Муттаки посетил Исламабад, чтобы встретиться со своими китайскими и пакистанскими коллегами и достичь соглашения.
Талибы также надеются, что Китай увеличит инвестиции в богатые ресурсы страны, которые оцениваются в 1 триллион долларов. В январе правительство заключило свой первый контракт с дочерней компанией Китайской национальной нефтяной корпорации на добычу нефти в северном бассейне Амударьи.
Китайский и пакистанский министры также подчеркнули необходимость разморозить зарубежные финансовые активы Афганистана. Так, Талибам заблокирован доступ к около 9 миллиардам долларов резервов центрального банка Афганистана, которые хранятся за рубежом, из-за опасений, что средства будут использованы для террористической деятельности.
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