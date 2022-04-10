Тактичне угруповання "Схід" знищило 26 окупантів та 6 одиниць техніки ворога

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Протягом доби, 10 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Вогнем у відповідь українські захисники знищили:

– 26 окупантів;

– 1 БМП/БТР;

– 2 АТ;

– 2 гелікоптера;

– 1 БПЛА.

Нагадаємо

Внаслідок ворожих обстрілів протягом дня в неділю, 10 квітня, на Харківщині загинуло 10 мирних мешканців, ще 11 отримали поранення.