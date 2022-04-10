Тактическая группировка "Восток" уничтожила 26 оккупантов и 6 единиц техники врага
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Оперативно-тактическая группировка "Восток" в своем Facebook сообщила об уничтожении новой порции оккупантов и техники врага. Об этом информирует УНН.
Детали
В течение суток, 10 апреля, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские фашистские продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Огнем в ответ украинские защитники уничтожили:
- 26 оккупантов;
- 1 БМП/БТР;
- 2 АО;
- 2 вертолета;
- 1 БПЛА.
Напомним
В результате вражеских обстрелов в течение дня в воскресенье, 10 апреля, на Харьковщине погибло 10 мирных жителей, еще 11 получили ранения.