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Тактическая группировка "Восток" уничтожила 26 оккупантов и 6 единиц техники врага

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Оперативно-тактическая группировка "Восток" в своем Facebook сообщила об уничтожении новой порции оккупантов и техники врага. Об этом информирует УНН.

Тактическая группировка "Восток" уничтожила 26 оккупантов и 6 единиц техники врага

Детали

В течение суток, 10 апреля, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские фашистские продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Огнем в ответ украинские защитники уничтожили:

- 26 оккупантов;
- 1 БМП/БТР;
- 2 АО;
- 2 вертолета;
- 1 БПЛА.

Напомним

В результате вражеских обстрелов в течение дня в воскресенье, 10 апреля, на Харьковщине погибло 10 мирных жителей, еще 11 получили ранения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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