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Так виглядають свобода, рівність і братерство: Резніков показав французькі "снайперські гвинтівки на швидких колесах"

Київ • УНН

 • 1387079 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков показав французькі бойові машини AMX-10 в дії і додав, що українські воїни називають їх "снайперські гвинтівки на швидких колесах", передає УНН.

Цитата

"Українські морські піхотинці вітають свою нову кавалерію французького виробництва AMX-10!
Ми разом з нашими воїнами покаталися, і домовилися назвати АМХ-10 "снайперською гвинтівкою на швидких колесах", - написав Резніков у Twitter.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!
We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."
Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023

Він також подякував міністру оборони Франції Себастьяну Лекорню і французькому президенту Емануелю Макрону.

"І, звичайно, дякую всім жителям Франції за потужну підтримку! Ці швидкі сучасні машини з потужною гарматою допоможуть нам у звільненні нашої території. Ось так виглядають Свобода, Рівність і Братерство. Живе Франція! Хай живе Україна!" - резюмував Резніков.

Нагадаємо

У березні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що бронемашини AMX-10 RC вже передані до України.

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