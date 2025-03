Так виглядають свобода, рівність і братерство: Резніков показав французькі "снайперські гвинтівки на швидких колесах"

Цитата

"Українські морські піхотинці вітають свою нову кавалерію французького виробництва AMX-10!

Ми разом з нашими воїнами покаталися, і домовилися назвати АМХ-10 "снайперською гвинтівкою на швидких колесах", - написав Резніков у Twitter.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023

Він також подякував міністру оборони Франції Себастьяну Лекорню і французькому президенту Емануелю Макрону.

"І, звичайно, дякую всім жителям Франції за потужну підтримку! Ці швидкі сучасні машини з потужною гарматою допоможуть нам у звільненні нашої території. Ось так виглядають Свобода, Рівність і Братерство. Живе Франція! Хай живе Україна!" - резюмував Резніков.

Нагадаємо

У березні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що бронемашини AMX-10 RC вже передані до України.