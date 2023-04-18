Так выглядят свобода, равенство и братство: Резников показал французские "снайперские винтовки на быстрых колесах"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников показал французские боевые машины AMX-10 в действии и добавил, что украинские воины называют их "снайперские винтовки на быстрых колесах", передает УНН.
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"Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10!
Мы вместе с нашими воинами покатались, и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах", - написал Резников в Twitter.
Украинские морпехи приветствуют свою новую кавалерию французского производства - АМХ-10!
Мы прокатились с нашими воинами и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах". "
Спасибо моему коллеге @SebLecornu и @EmmanuelMacron с которым мне довелось… pic.twitter.com/Ip4m152kk0
Он также поблагодарил министра обороны Франции Себастьяну Лекорню и французского президента Эмануэля Макрона.
"И, конечно, благодарю всех жителей Франции за мощную поддержку! Эти быстрые современные машины с мощной пушкой помогут нам в освобождении нашей территории. Вот так выглядят Свобода, Равенство и Братство. Живет Франция! Да здравствует Украина!" - резюмировал Резников.
Напомним
В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что бронемашины AMX-10 RC уже переданы в Украину.