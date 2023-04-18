Так выглядят свобода, равенство и братство: Резников показал французские "снайперские винтовки на быстрых колесах"

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"Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10!

Мы вместе с нашими воинами покатались, и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах", - написал Резников в Twitter.

Украинские морпехи приветствуют свою новую кавалерию французского производства - АМХ-10!

Мы прокатились с нашими воинами и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах". "

Спасибо моему коллеге @SebLecornu и @EmmanuelMacron с которым мне довелось… pic.twitter.com/Ip4m152kk0

Он также поблагодарил министра обороны Франции Себастьяну Лекорню и французского президента Эмануэля Макрона.

"И, конечно, благодарю всех жителей Франции за мощную поддержку! Эти быстрые современные машины с мощной пушкой помогут нам в освобождении нашей территории. Вот так выглядят Свобода, Равенство и Братство. Живет Франция! Да здравствует Украина!" - резюмировал Резников.

Напомним

В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что бронемашины AMX-10 RC уже переданы в Украину.