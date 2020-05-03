Таджикистан повідомив про перші смерті від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Влада Таджикистану повідомила про перші дві смерті від COVID-19. Про це пише видання “Радіо Свобода” із посиланням на таджицьке державне телебачення, передає УНН.
Зазначається, що про інші подробиці там не йдеться.
Видання додає, що 30 квітня президент Емомалі Рахмон заявив про перші випадки хвороби у країні. Станом на 2 травня кількість інфікованих досягла 76.
Влада Таджикистану довгий час заперечувала, що у країні є заражені коронавірусом чи померлі від COVID-19. У країні довгий час не закривали школи і не скасовували масові заходи: проводився навіть чемпіонат країни з футболу, який призупинили лише кілька днів тому. При цьому в період з 1 лютого по 30 квітня на території Таджикистану на карантин відправили понад 10 тисяч людей.
Нагадаємо, МВФ спише частину заборгованості для 25 найбідніших країн світу у зв'язку з пандемією, зокрема й для Таджикистану.