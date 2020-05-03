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Таджикистан сообщил о первых смертях от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Власти Таджикистана сообщили о первых двух смертях от COVID-19. Об этом пишет издание "Радио Свобода" со ссылкой на таджикское государственное телевидение, передает УНН.

Таджикистан сообщил о первых смертях от COVID-19

Отмечается, что о других подробностях там не сообщается.

Издание добавляет, что 30 апреля президент Эмомали Рахмон заявил о первых случаях заболевания в стране. По состоянию на 2 мая количество инфицированных достигло 76.

Власти Таджикистана долгое время отрицали, что в стране есть зараженные коронавирусом или умершие от COVID-19. В стране долгое время не закрывали школы и не отменяли массовые мероприятия: проводился даже чемпионат страны по футболу, который приостановили всего несколько дней назад. При этом в период с 1 февраля по 30 апреля на территории Таджикистана на карантин отправили более 10 тыс. человек.

Напомним, МВФ спишет часть задолженности для 25 беднейших стран мира в связи с пандемией, в том числе для Таджикистана.

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