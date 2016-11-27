Табличку з новою назвою встановили на будівлі Дніпровської міської ради

“Нарешті! Тепер із впевненістю можу сказати, що працюю в Дніпровській міській раді”, − йдеться в дописі Ю.Мамотенко.

Нагадаємо, рішення про перейменування Дніпропетровської міської ради на Дніпровську депутати ухвалили під час 13-ї чергової сесії 7 вересня.