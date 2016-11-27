Табличку з новою назвою встановили на будівлі Дніпровської міської ради
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 27 листопада. УНН-Центр. На фасаді будівлі Дніпровської міської ради встановили інформаційну табличку з новою назвою. Про це на своїй сторінці в соцмережі "Facebook" написала співробітниця мерії Юлія Мамотенко, передає УНН-Центр.
“Нарешті! Тепер із впевненістю можу сказати, що працюю в Дніпровській міській раді”, − йдеться в дописі Ю.Мамотенко.
Нагадаємо, рішення про перейменування Дніпропетровської міської ради на Дніпровську депутати ухвалили під час 13-ї чергової сесії 7 вересня.