Табличку с новым названием установили на здании Днепровского городского совета
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 27 ноября. УНН-Центр. На фасаде здания Днепровского городского совета установили информационную табличку с новым названием. Об этом на своей странице в соцсети "Facebook" написала сотрудница мэрии Юлия Мамотенко, передает УНН-Центр.
"Наконец-то! Теперь с уверенностью могу сказать, что работаю в Днепровском городском совете", - говорится в заметке Ю.Мамотенко.
Напомним, решение о переименовании Днепропетровского городского совета в Днепровский депутаты приняли во время 13-й очередной сессии 7 сентября.