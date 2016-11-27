Табличку с новым названием установили на здании Днепровского городского совета

"Наконец-то! Теперь с уверенностью могу сказать, что работаю в Днепровском городском совете", - говорится в заметке Ю.Мамотенко.

Напомним, решение о переименовании Днепропетровского городского совета в Днепровский депутаты приняли во время 13-й очередной сессии 7 сентября.