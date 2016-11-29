Таблички з новими назвами вулиць у Кропивницькому з’являться вже у 2017 році

“Місто виконало законодавство про декомунізацію — міська рада перейменувала 140 об’єктів, що підлягали такій процедурі по Закону. Наступного року на багатоповерхівках з’являться нові таблички, виконані в єдиному стилі. Що стосується назви міської ради, то проект рішення сесії на сайті вже є. Це питання буде розглядатися 8 грудня на позачерговій сесії міської ради”, — повідомили у прес-службі.

Також в міськраді додали, що в бюджеті 2017 буде передбачено кошти на заміну табличок.

"В 20-тих числах грудня відбудеться сесія міської ради, на якій затвердять бюджет, тоді стане відомо, скільки грошей знадобиться для заміни табличок", - повідомили у прес-службі міськради.