Таблички з новими назвами вулиць у Кропивницькому з’являться вже у 2017 році
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. "Перейменувальні" процеси у Кропивницькому завершаться вже наступного року. Зокрема, з’являться таблички з новими назвами вулиць. Про це поінформувала у прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
“Місто виконало законодавство про декомунізацію — міська рада перейменувала 140 об’єктів, що підлягали такій процедурі по Закону. Наступного року на багатоповерхівках з’являться нові таблички, виконані в єдиному стилі. Що стосується назви міської ради, то проект рішення сесії на сайті вже є. Це питання буде розглядатися 8 грудня на позачерговій сесії міської ради”, — повідомили у прес-службі.
Також в міськраді додали, що в бюджеті 2017 буде передбачено кошти на заміну табличок.
"В 20-тих числах грудня відбудеться сесія міської ради, на якій затвердять бюджет, тоді стане відомо, скільки грошей знадобиться для заміни табличок", - повідомили у прес-службі міськради.