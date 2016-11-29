Таблички с новыми названиями улиц в Кропивницком появятся уже в 2017 году

"Город выполнил законодательство о декоммунизации - городской совет переименовал 140 объектов, подлежащих такой процедуре по Закону. В следующем году на многоэтажках появятся новые таблички, выполненные в едином стиле. Что касается названия городского совета, то проект решения сессии на сайте уже есть. Этот вопрос будет рассматриваться 8 декабря на внеочередной сессии городского совета", - сообщили в пресс-службе.

Также в горсовете добавили, что в бюджете 2017 года будут предусмотрены средства на замену табличек.

"В 20-х числах декабря состоится сессия городского совета, на которой утвердят бюджет, тогда станет известно, сколько денег понадобится для замены табличек", - сообщили в пресс-службе горсовета.