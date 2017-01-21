Т.Мей зустрінеться наступного тижня з президентом США Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей зустрінеться наступного тижня з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив телеканал Sky News з посиланням на джерело в Білому домі, передає УНН.
За повідомленням ЗМІ, імовірна, зустріч відбудеться уже в четвер наступного тижня.
Проте, канцелярія глави британського уряду поки не підтвердила цю інформацію.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей навесні цього року відвідає США для того, щоб зустрітися з обраним президентом країни Дональдом Трампом.
В свою чергу, президент США Д.Трамп “з великим нетерпінням” чекає зустрічі з прем’єр-міністром Великобританії Терезою Мей.