Т.Мэй встретится на следующей неделе с президентом США Д.Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится на следующей неделе с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в Белом доме, передает УНН.
По сообщению СМИ, возможно, встреча состоится уже в четверг на следующей неделе.
Однако, канцелярия главы британского правительства пока не подтвердила эту информацию.
Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй весной этого года посетит США для того, чтобы встретиться с избранным президентом страны Дональдом Трампом.
В свою очередь, президент США Д.Трамп "с большим нетерпением" ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.