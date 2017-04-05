Т.Мей відмовилась вдягнути хустину під час візиту до Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не стала покривати голову під час візиту до Саудівської Аравії, не зважаючи на те, що цього вимагає суворий дрес-код країни для жінок, передає УНН з посиланням на The Independent.
Повідомляється, що Т.Мей, приземлившись у столиці Саудівської Аравії, зустрілася з наслідним принцем і саудівськими чиновниками без головного убору.
Зазначається, що в цьому питанні вона наслідувала приклад Х.Клінтон і М.Обами, які також відмовилися дотримуватися дрес-коду для жінок.
Як повідомляв УНН, Тереза Мей заявила, що не побоїться відреагувати на репліки Дональда Трампа, якщо вважатиме їх неприйнятними, особливо коли йтиметься про права жінок.