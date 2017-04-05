Т.Мэй отказалась надеть платок во время визита в Саудовскую Аравию

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 75191 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110595 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168754 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124001 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121337 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114994 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105947 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107366 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103819 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159416 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Т.Мэй отказалась надеть платок во время визита в Саудовскую Аравию

Т.Мэй отказалась надеть платок во время визита в Саудовскую Аравию

Киев  •  УНН

 • 15462 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не стала покрывать голову во время визита в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что этого требует строгий дресс-код страны для женщин, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Сообщается, что Т.Мэй, приземлившись в столице Саудовской Аравии, встретилась с наследным принцем и саудовскими чиновниками без головного убора.

Отмечается, что в этом вопросе она последовала примеру Х.Клинтон и М.Обамы, которые также отказались соблюдать дресс-код для женщин.

Как сообщал УНН, Тереза Мэй заявила, что не побоится отреагировать на реплики Дональда Трампа, если сочтет их неприемлемыми, особенно когда речь о правах женщин.

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