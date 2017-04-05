Т.Мэй отказалась надеть платок во время визита в Саудовскую Аравию

Сообщается, что Т.Мэй, приземлившись в столице Саудовской Аравии, встретилась с наследным принцем и саудовскими чиновниками без головного убора.

Отмечается, что в этом вопросе она последовала примеру Х.Клинтон и М.Обамы, которые также отказались соблюдать дресс-код для женщин.

Как сообщал УНН, Тереза Мэй заявила, что не побоится отреагировать на реплики Дональда Трампа, если сочтет их неприемлемыми, особенно когда речь о правах женщин.