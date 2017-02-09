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Т.Кутовий обговорив реформування лісової галузі з представниками Світового банку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні, 9 лютого, відбулася зустріч Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Кутового з представниками місії Світового банку на чолі з головним експертом Ендрю Мічелом та експертом Валері Хікей. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.

Т.Кутовий обговорив реформування лісової галузі з представниками Світового банку

Основною метою зустрічі стало обговорення сучасного стану лісової галузі України та нагальної потреби у її комплексному реформуванні завдяки активній співпраці зі світовими партнерами.

“Реформування лісового сектору є одним із пріоритетів у роботі міністерства. Питання гостре, дискусійне і складне у плані соціального напруження. Є багато думок, багато розбіжностей і неправильних тлумачень. Тому нам дуже важливо комунікувати, правильно пояснювати мету реформ і залучати усіх зацікавлених сторін”, — зазначив Міністр.

За словами Т.Кутового, в питанні реформування лісового господарства вже є багато напрацювань. Створена робоча група з питань реформування підходів до управління лісовими ресурсами, залучена велика кількість сторін. Ведуться переговори з європейськими експертами. Важливим завданням у цьому процесі є об’єднання усіх зусиль та створення єдиного бачення на платформі Світового банку.

“Нам потрібно об’єднати усі зусилля. Ми маємо напрацювати законодавчі зміни. Крім того, нам важливо враховувати таке глобальне питання, як зміна клімату. Нам потрібно бути готовими до нових викликів. Міжнародний досвід для є дуже важливим і ми сподіваємось, що Світовий банк стане синергетичною платформою для усіх наших дій у реформуванні галузі”, — повідомив Т.Кутовий.

Зі свого боку, експерти поінформували про свій досвід у реалізації подібних проектів реформування лісової галузі в Болгарії та Албанії та виявили готовність сприяти цьому в Україні.

Як повідомляв УНН, Рада збільшила штрафи за засмічення лісів у п'ять разів.

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