Т.Кутовый обсудил реформирование лесной отрасли с представителями Всемирного банка

Основной целью встречи стало обсуждение современного состояния лесной отрасли Украины и необходимости в ее комплексном реформировании благодаря активному сотрудничеству с мировыми партнерами.

“Реформирование лесного сектора является одним из приоритетов в работе министерства. Вопрос острый, дискуссионный и сложный в плане социального напряжения. Есть много мнений, много разногласий и неправильных толкований. Поэтому нам очень важно коммуницировать, правильно объяснять цель реформ и привлекать все заинтересованные стороны”, — отметил Министр.

По словам Т.Кутового, в вопросе реформирования лесного хозяйства уже есть много наработок. Создана рабочая группа по вопросам реформирования подходов к управлению лесными ресурсами, вовлечено большое количество сторон. Ведутся переговоры с европейскими экспертами. Важной задачей в этом процессе является объединение всех усилий и создание единого видения на платформе Всемирного банка.

“Нам нужно объединить все усилия. Мы должны наработать законодательные изменения. Кроме того, нам важно учитывать такой глобальный вопрос, как изменение климата. Нам нужно быть готовыми к новым вызовам. Международный опыт является очень важным и мы надеемся, что Всемирный банк станет синергетичной платформой для всех наших действий в реформировании отрасли”, — сообщил Т.Кутовый.

Со своей стороны, эксперты проинформировали о своем опыте в реализации подобных проектов реформирования лесной отрасли в Болгарии и Албании и выразили готовность способствовать этому в Украине.

Как сообщал УНН, Рада увеличила штрафы за засорение лесов в пять раз.