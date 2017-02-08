Т.Кутовий: ДПЗКУ виключено зі списку об’єктів для приватизації
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” виключено з Переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
Так, на сьогоднішньому засіданні Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271”, якою публічне акціонерне товариство “Державна продовольчо-зернова корпорація України” виключено з Переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках.
“Державна продовольчо-зернова корпорація виключена з Переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2016-2017 роках. Це рішення дозволить підвищити ефективність компанії та продовжити ефективну співпрацю з китайськими партнерами”, — прокоментував Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий.
У відомстві зазначили, що рішення Уряду зумовлене неможливістю приватизації ПАТ “ДПЗКУ” без погодження з основним кредитором компанії — Ексімбанком Китаю, передбачено кредитним договором від 26 гружня 2012 року.
Нагадаємо, що ДПЗКУ входило до списку 86 держпідприємств, що підлягають приватизації.
Також нагадаємо, що екс-посадовцям ДПЗКУ повідомили про підозру в нанесенні більше 60 млн дол. збитків.