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Т.Кутовый: ГПЗКУ исключен из списка объектов для приватизации

Киев • УНН

 • 12219 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" исключена из Перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

Т.Кутовый: ГПЗКУ исключен из списка объектов для приватизации

Так, на сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины принял постановление "О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 12 мая 2015 № 271", которым публичное акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" исключено из Перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах.

"Государственная продовольственно-зерновая корпорация исключена из Перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах. Это решение позволит повысить эффективность компании и продолжить эффективное сотрудничество с китайскими партнерами", - прокомментировал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

В ведомстве отметили, что решение правительства обусловлено невозможностью приватизации ПАО "ГПЗКУ" без согласования с основным кредитором компании - Эксимбанком Китая, предусмотрено кредитным договором от 26 декабря  2012 года.

Напомним, что ГПЗКУ входило в список 86 госпредприятий, подлежащих приватизации.

Также напомним, что экс-чиновникам ГПЗКУ сообщили о подозрении в нанесении более 60 млн долл. убытков.

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