Т.Кутовый: ГПЗКУ исключен из списка объектов для приватизации
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" исключена из Перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
Так, на сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины принял постановление "О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 12 мая 2015 № 271", которым публичное акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" исключено из Перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах.
"Государственная продовольственно-зерновая корпорация исключена из Перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах. Это решение позволит повысить эффективность компании и продолжить эффективное сотрудничество с китайскими партнерами", - прокомментировал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.
В ведомстве отметили, что решение правительства обусловлено невозможностью приватизации ПАО "ГПЗКУ" без согласования с основным кредитором компании - Эксимбанком Китая, предусмотрено кредитным договором от 26 декабря 2012 года.
Напомним, что ГПЗКУ входило в список 86 госпредприятий, подлежащих приватизации.
Также напомним, что экс-чиновникам ГПЗКУ сообщили о подозрении в нанесении более 60 млн долл. убытков.