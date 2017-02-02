Т.Чорновіл: Зогострення на Донбасі - це підтвердждення того, що розмова між В.Путіним і Д.Трампом не склалася

“Я висловив, як мені здавалося, конспірологічну версію, але вже потім почув, що окремі аналітики військової сфери і колишні серйозні військові почали її підтримувати, що ця версія може мати реальну причину — це психологічна основа В.Путіна,” — зазначив він.

“Це психологічне у В.Путіна з молодості — у них так в Росії, вони так у Чечні воювали. Таким самим чином вони поводяться зі своїми політичними опонентами. Я впевнений, що це відбулося після розмови з Д.Трампом. Є дуже багато побічних підтверджень, що розмова не склалася, або пройшла на дуже поганих нотах для В.Путіна,” — сказав Т. Чорновіл.

Як повідомляв УНН, зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа може відбутися до саміту “великої двадцятки”.