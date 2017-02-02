Т.Чорновил: Обострение на Донбассе - это подтверждениея того, что разговор между Путиным и Д.Трампом не сложился

"Я высказал, как мне казалось, конспирологическую версию, но уже услышал, что отдельные аналитики военной сферы и бывшие серьезные военные начали ее поддерживать, что эта версия может иметь реальную причину - это психологическая основа Путина", - отметил он.

"Это психологическое у В.Путина с молодости - у них так в России, они так в Чечне воевали. Таким же образом они обращаются со своими политическими оппонентами. Я уверен, что это произошло после разговора с Д.Трампом. Есть очень много побочных подтверждений, что разговор не сложился, или прошел на очень плохих нотах для Путина", - сказал Т. Чорновил.

Как сообщал УНН, встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может произойти до саммита "большой двадцатки".