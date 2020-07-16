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Сюмар заявила, що не впевнена у достовірності листування Геруса з Палицею

Сюмар заявила, що не впевнена у достовірності листування Геруса з Палицею

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Народний депутат Вікторія Сюмар заявила, що після спілкування з Андрієм Герусом вона вже не певна у достовірності його листування з їх колегою Ігорем Палицею. Про це вона написала у пості Facebook, передає УНН.

“Визнавати помилки вважаю якістю сильних. Поговорили з Андрієм Герусом. Його переписку з Палицею найімовірніше сфальсифікували в „рамках боротьби“ за зелений тариф. (Хоча і послалися на відоме видання). Мої переписки (і не тільки) теж не раз фальсифікували і „домальовували“. Знаю як це. Тому — сорі.

Мене там зачепив наїзд на Буславець (в.о. міністра енергетики — ред), бо сексизму стає надто багато в політиці”, — зазначила Сюмар.

Нагадаємо, раніше Сюмар опублікувала фото, де Андрій Герус начебто листувався з Ігорем Палицею про “зелений” тариф та обговорював можливість викупу об’єктів “зеленої” енергетики. 

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