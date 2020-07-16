Герус у переписці з Палицею обговорювали, як розправитися з інвесторами в "зелену" енергетику
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Голова енергетичного Комітету ВР, нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Герус листувався зі своїм колегою Ігорем Палицею про "зелені" тарифи, і те, як розправитися з інвесторами, які незгодні на зниження тарифів. Відповідний скрін опублікувала нардеп Вікторія Сюмар у Facebook, передає УНН.
І Палицю, і Геруса Сюмар пов’язує з групою бізнесмена Ігоря Коломойського.
"Всім тут добре відомо, наскільки Герус і Палиця близькі до Коломойського", - каже вона.
У листуванні Герус підказує Палиці, що він має сказати на ефірі: "І ще підкресліть, що держава може викупити станції у тих, хто не згоден на такі тарифи – дуже важливо сказати".
Зазначимо, що Геруса звинувачують у спробі зриву урядового законопроекту (3658) про зниження "зеленого" тарифу. Цей законопроект містить меморандум між урядом та виробниками "зеленої" енергетики. Інвестори вже заявили, що будь-які правки та суттєві зміни до законопроекту зведуть його нанівець, і у дії залишаться діючі високі тарифи.
Пропозиції Геруса знизити тарифи на 50% і 40% замість визначених 15% і 7,5% - для інвесторів є неприйнятними. І вони погрожують судами.
Нагадаємо, на початку червня журналісти TK Media сфотографували та опублікували у мережі смс-листування Геруса із народним депутатом Андрієм Жупаниним. Йшлося також про "зелених" інвесторів.
На опублікованих скрінах Жупанин пише: "Бл@, так ти ж сам і підтримав. Ось ти любиш між краплями ходити. Ну тоді будете з Єфімовим і Совсун зелених п...здячити, я проєкту із зеленим підписувати не буду".