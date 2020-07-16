Сюмар заявила, что не уверена в достоверности переписки Геруса с Палицей

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100133 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108731 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113587 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144606 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114445 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137752 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103409 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102744 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105012 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102252 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Сюмар заявила, что не уверена в достоверности переписки Геруса с Палицей

Сюмар заявила, что не уверена в достоверности переписки Геруса с Палицей

Киев  •  УНН

 • 13566 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Народный депутат Виктория Сюмар заявила, что после общения с Андреем Герусом она уже не уверена в достоверности его переписки с их коллегой Игорем Палицей. Об этом она написала в посте Facebook, передает УНН.

"Признавать ошибки считаю качеством сильных. Поговорили с Андреем Герусом. Его переписку с Палицей скорее всего сфальсифицировали в "рамках борьбы" за зеленый тариф. (Хотя и сослались на известное издание). Мои переписки (и не только) тоже не раз фальсифицировали и "дорисовывали". Знаю как это. Поэтому - сорри.

Меня там зацепил наезд на Буславец (и.о. министра энергетики - ред.), потому что сексизма становится слишком много в политике", - отметила Сюмар.

Напомним, ранее Сюмар опубликовала фото, где Андрей Герус вроде переписывался с Игорем Палицей о "зеленом" тарифе и обсуждал возможность выкупа объектов "зеленой" энергетики.

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