Синоптики дали прогноз на останній день весни
Київ • УНН
31 травня в Україні очікується дощова погода з грозами, температура повітря від 11-16°C вночі до 21-30°C вдень, при цьому найвищі температури будуть на сході і південному сході.
По Україні в останній день травня очікується дощова погода, температура дещо підвищиться і сягатиме місцями 30 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 31 травня в Україні, крім південної частини та Дніпропетровщини, короткочасні дощі (вночі місцями), подекуди грози.
Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, на сході та південному сході країни до 30°.
Погода у столичному регіоні
У Київській області хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, вночі місцями, подекуди гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.