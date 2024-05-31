Синоптики дали прогноз на последний день весны

По Украине в последний день мая ожидается дождливая погода, температура несколько повысится и будет достигать местами 30 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 31 мая в Украине, кроме южной части и Днепропетровской области, кратковременные дожди (ночью местами), местами грозы.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м / с.

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, на востоке и юго-востоке страны до 30°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, ночью местами, кое-где гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, в Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°.