Синоптики дали прогноз на последний день весны
Киев • УНН
31 мая в Украине ожидается дождливая погода с грозами, температура воздуха от 11-16°С ночью до 21-30°C в день, при этом самые высокие температуры будут на востоке и юго-востоке.
По Украине в последний день мая ожидается дождливая погода, температура несколько повысится и будет достигать местами 30 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 31 мая в Украине, кроме южной части и Днепропетровской области, кратковременные дожди (ночью местами), местами грозы.
Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м / с.
Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, на востоке и юго-востоке страны до 30°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, ночью местами, кое-где гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, в Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°.
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