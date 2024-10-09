Сили оборони України отримали від Латвії генератори різних типів
Київ • УНН
Посольство України в Латвії передало партію електрогенераторів для ЗСУ та Нацполіції. Генератори потужністю 300 і 100 кВт були відправлені з Риги благодійним фондом Ziedot.lv за підтримки посольства.
Посольство України в Латвії передало українським бійцям партію електрогенераторів. Спецпідрозділи та штурмова бригада Нацполіції отримали пристрої потужністю 300 і 100 кВт. Пише УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства закордонних справ України.
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ЗСУ отримали від посольства України в Латвії партію електрогенераторів. Зазначається, що також дизельні генератори потужністю 300 і 100 кВт отримали Спецпідрозділ оперативного командування та Об’єднана штурмова бригада Національної поліції "Лють".
Генератори були підготовлені та відправлені 23 вересня з Риги благодійним фондом Ziedot.lv за підтримки Посольства України
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