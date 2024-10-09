Силы обороны Украины получили от Латвии генераторы различных типов
Киев • УНН
Посольство Украины в Латвии передало партию электрогенераторов для ВСУ и Нацполиции. Генераторы мощностью 300 и 100 кВт были отправлены из Риги благотворительным фондом Ziedot.lv при поддержке посольства.
Посольство Украины в Латвии передало украинским бойцам партию электрогенераторов. Спецподразделения и штурмовая бригада Нацполиции получили устройства мощностью 300 и 100 кВт. Пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.
Детали
ВСУ получили от посольства Украины в Латвии партию электрогенераторов. Отмечается, что также дизельные генераторы мощностью 300 и 100 кВт получили Спецподразделение оперативного командования и Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции «Ярость».
Генераторы были подготовлены и отправлены 23 сентября из Риги благотворительным фондом Ziedot.lv при поддержке Посольства Украины
Напомним,
Минобороны Латвии подтвердило передачу Украине боевых разведывательных гусеничных бронированных машин CVR(T), закупленных у Великобритании. Количество техники не разглашается из соображений безопасности.