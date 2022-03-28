Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ під щільними обстрілами окупантів, постраждало щонайменше четверо осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. В Луганській області Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ під щільними обстрілами росіян. Щонайменше четверо постраждалих осіб. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram, передав УНН.
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"Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ під щільними обстрілами росіян. Щонайменше четверо постраждалих", - написав Гайдай.
Деталі
За його словами, у Сєвєродонецьку внаслідок влучання ворожого снаряду сталося загоряння, а потім і обвал багатоповерхового будинку, там досі знаходяться заблоковані люди, ДСНС працюють.
"В іншому районі міста так само сталося руйнування будинку. Є постраждала жінка, шукають дитину. В іншому, також зруйнованому будинку, з-під завалів врятовано четверо осіб та евакуйовано в безпечне місце", - повідомив Гайдай.
Окрім того, за його словами, в одну з багатоповерхівок ворог поцілив в дах, в будинку по сусідству обвалилося декілька поверхів, під завалами щонайменше двоє поранених.
"У Лисичанську палають будинки, гаражі, господарчі споруди. Інформації щодо жертв та постраждалих немає. В Рубіжному внаслідок обстрілу чоловік отримав осколкове поранення. Жертв може бути більше. Рятувальні роботи тривають", - написав Гайдай.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що російські окупанти вчергове вдарили по Сєвєродонецьку, п’ять будинків зруйновано, знайдено сім постраждалих, завали ще розбирають.