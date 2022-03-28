Северодонецк, Рубежное и Лисичанск под плотными обстрелами оккупантов, пострадало по меньшей мере четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Луганской области Северодонецк, Рубежное и Лисичанск под плотными обстрелами русских. По меньшей мере четверо пострадавших. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram, передал УНН.
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"Северодонецк, Рубежное и Лисичанск под плотными обстрелами россиян. По меньшей мере четверо пострадавших", - написал Гайдай.
Детали
По его словам, в Северодонецке в результате попадания вражеского снаряда произошло возгорание, а затем и обвал многоэтажного дома, там до сих пор находятся заблокированные люди, ГСЧС работают.
"В другом районе города так же произошло разрушение дома. Есть пострадавшая женщина, ищут ребенка. В другом, также разрушенном доме, из-под завалов спасены четыре человека и эвакуированы в безопасное место", - сообщил Гайдай.
Кроме того, по его словам, в одну из многоэтажек враг попал в крышу, в доме по соседству обрушилось несколько этажей, под завалами по меньшей мере двое раненых.
"В Лисичанске пылают дома, гаражи, хозяйственные постройки. Информации о жертвах и пострадавших нет. В Рубежном в результате обстрела мужчина получил осколочное ранение. Жертв может быть больше. Спасательные работы продолжаются", - написал Гайдай.
Дополнения
Ранее сообщалось, что российские оккупанты в очередной раз ударили по Северодонецку, пять домов разрушены, найдены семь пострадавших, завалы еще разбирают.