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Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк: зруйновано п’ять будинків, постраждало семеро осіб

Київ • УНН

 • 75563 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Російські окупанти вчергове вдарили по Сєвєродонецьку, п’ять будинків зруйновано, знайдено сім постраждалих, завали ще розбирають. Про це повідомив голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай, пише УНН.

Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк: зруйновано п’ять будинків, постраждало семеро осіб

Цитата

"П’ять будинків, розташованих в одному районі міста, потрапили під щільний обстріл російської армії. Маємо пожежі та чисельні руйнування. Задіяні майже всі рятувальники. В одному з домів зруйновані два верхні поверхи, ще в двох – майже відсутні по два під’їзди в кожному. З-під завалів вже підняли сімох осіб, серед них є поранені. Пошуки людей, у тому числі дітей, тривають", - написав Гайдай.

Деталі

За його словами, ще одного пораненого направлено до лікарні після обстрілу Рубіжного.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що ранковий ворожий обстріл стався у Рубіжному Луганської області, є загиблий та поранений.

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