Оккупанты обстреляли Северодонецк: разрушены пять домов, пострадали семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Российские оккупанты в очередной раз ударили по Северодонецку, пять домов разрушены, найдено семь пострадавших, завалы еще разбирают. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Пять домов, расположенных в одном районе города, попали под плотный обстрел российской армии. Есть пожары и многочисленные разрушения. Задействованы почти все спасатели. В одном из домов разрушены два верхних этажа, еще в двух - почти отсутствуют по два подъезда в каждом. Из-под завалов уже подняли семерых человек, среди них есть раненые. Поиски людей, в том числе детей, продолжаются", - написал Гайдай.
Детали
По его словам, еще один раненый направлен в больницу после обстрела Рубежного.
Дополнение
Ранее сообщалось, что утренний вражеский обстрел произошел в Рубежном Луганской области, есть погибший и раненый.