Святослав Вакарчук вдруге став батьком: у нього народилась донька Соломія

Цитата

"21 червня 2022 року у Святослава Вакарчука народилась донечка. Дівчинку назвали Соломія. Ім'я, що обрали батьки дитини, означає "мир". Тато і мама Соломії та Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

У минулому році Святослав Вакарчук заявив, що розлучається зі своєю цивільною дружиною Лялею Фонарьовою після понад 20 років спільного життя.

19 червня 2021 року стало відомо, що музикант вперше став батьков, у нього народився син, якого назвали Іван. Первісток був названий на честь батька Святослава.