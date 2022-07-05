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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Святослав Вакарчук вдруге став батьком: у нього народилась донька Соломія

Святослав Вакарчук вдруге став батьком: у нього народилась донька Соломія

Київ • УНН

 • 385905 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Фронтмен легендарного гурту "Океан Ельзи" та експолітик Святослав Вакарчук вдруге став батьком. 21 червня на світ народилася донька Соломія. Про це повідомили у пресслужбі гурту у Facebook, інформує УНН.

Цитата

"21 червня 2022 року у Святослава Вакарчука народилась донечка. Дівчинку назвали Соломія. Ім'я, що обрали батьки дитини, означає "мир". Тато і мама Соломії та Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

У минулому році Святослав Вакарчук заявив, що розлучається зі своєю цивільною дружиною Лялею Фонарьовою після понад 20 років спільного життя.

19 червня 2021 року стало відомо, що музикант вперше став батьков, у нього народився син, якого назвали Іван. Первісток був названий на честь батька Святослава.

Українські Національні Новини

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