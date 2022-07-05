Святослав Вакарчук во второй раз стал отцом: у него родилась дочь Соломия

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"21 июня 2022 года у Святослава Вакарчука родилась дочь. Девочку назвали Соломией. Имя, которые выбрали родители ребенка, означает "мир". Папа и мама Соломии и Ивана решили не разглашать какую-либо другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь", - говорится в сообщении.

Дополнение

В прошлом году Святослав Вакарчук заявил, что расстается со своей гражданской женой Лялей Фонаревой после более 20 лет совместной жизни.

19 июня 2021 года стало известно, что музыкант впервые стал отцом, у него родился сын, которого назвали Иван. Первенец был назван в честь отца Святослава.