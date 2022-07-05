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Святослав Вакарчук во второй раз стал отцом: у него родилась дочь Соломия

Святослав Вакарчук во второй раз стал отцом: у него родилась дочь Соломия

Киев • УНН

 • 385903 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Фронтмен легендарной группы "Океан Эльзы" и экс-политик Святослав Вакарчук стал во второй раз стал отцом. 21 июня на свет родилась дочь Соломия. Об этом сообщили в пресс-службе группы в Facebook, информирует УНН.

Цитата

"21 июня 2022 года у Святослава Вакарчука родилась дочь. Девочку назвали Соломией. Имя, которые выбрали родители ребенка, означает "мир". Папа и мама Соломии и Ивана решили не разглашать какую-либо другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь", - говорится в сообщении.

Дополнение

В прошлом году Святослав Вакарчук заявил, что расстается со своей гражданской женой Лялей Фонаревой после более 20 лет совместной жизни.

19 июня 2021 года стало известно, что музыкант впервые стал отцом, у него родился сын, которого назвали Иван. Первенец был назван в честь отца Святослава.

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