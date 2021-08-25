Вакарчук вперше став батьком: у лідера “Океану Ельзи” народився син

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“Так, у Святослава народився син - Іван Святославович Вакарчук. Хлопчик названий в честь батька Святослава”, - заявили у прес-службі.

Деталі

Також в “Океані Ельзи” спростували інформацію щодо дати народження немовля. Там зазначили, що інформація щодо 19 серпня, як дати народження, не відповідає дійсності. Проте справжню дату не назвали.

Додамо

На початку червня лідер гурту Океан Ельзи та екснардеп Святослав Вакарчук заявив, що розлучається зі своєю цивільною дружиною Лялею Фонарьовою після понад 20 років спільного життя.

Вакарчук та Фонарьова разом виховували доньку Лялі від попереднього шлюбу Діану.