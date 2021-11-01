Святкування Геловіну: за вихідні у США понад 50 людей отримали поранення під час масових стрілянин
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Останнім часом у США збільшилася кількість перестрілок. За період святкування Хеллоуїна вихідні налічується 52 поранених та понад 12 загиблих. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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Загалом, під час нападів за вихідні у США постраждало понад 50 людей. Так, у Колорадо та Кентуккі було вбито по двоє осіб, 2 поранені, у Техасі вбиті 2 особи, 12 людей поранені в результаті стрілянини в різних місцях. У Каліфорнії загинуло 3 людини, 8 поранені в окремих перестрілках. У Флориді 1 вбита особа, 4 поранені. Таке ж число поранених у Оклахомі.
Зокрема, повідомляється, що у штаті Іллінойс сталось щонайменше три стрілянини.
Один із інцидентів трапився поблизу Чикаго в місті Джолієт, штат Іллінойс на святкуванні Геловіну. Правоохоронні органи встановили, що стрілянина сталася біля кабінки діджеїв, встановленої на задньому дворі будинку. Свідки розповіли детективам, що двоє людей обстріляли натовп із майже 200 осіб з ґанку з видом на вечірку. Двоє людей загинули на місці події, 12 людей постраждали від обстрілів і доставлені до місцевих лікарень. У офісі шерифа повідомили, що особи загиблих не будуть оприлюднені, доки їхні родини не будуть повідомлені.
Окремо, за даними поліції, в Декейтері, штат Іллінойс, трапилась ще одна подія зі стріляниною. Троє людей травмовані, а четверта особа знаходилась в критичному стані.
Тим часом поліція у Флоссмурі, також штат Іллінойс, що на півдні від Чикаго, виявила чотирьох людей з вогнепальними пораненнями рано вранці в неділю після повідомлення про заворушення і стрілянину.
Додамо
Кількість масових розстрілів у США збільшилася під час пандемії коронавірусу.
За даними архіву, цього року було зареєстровано 599 масових розстрілів. В 2020 році їх було 611, а в 2019 році - 417.
У минулі вихідні на домашніх вечірках, змаганнях з боксу і на вулицях спалахували перестрілки. Це масові розстріли, які відбулися в семи штатах, повідомляє CNN.
Нагадаємо
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