Празднование Хэллоуина: за выходные в США более 50 человек получили ранения во время массовых перестрелок

Детали

Всего во время нападений за выходные в США пострадали более 50 человек. Так, в Колорадо и Кентукки были убиты по два человека, 2 ранены, в Техасе убиты 2 человека, 12 человек ранены в результате стрельбы в разных местах. В Калифорнии погибли 3 человека, 8 ранены в отдельных перестрелках. Во Флориде 1 убит человек, 4 ранены. Такое же число раненых в Оклахоме.

В частности, сообщается, что в штате Иллинойс произошло по меньшей мере три стрельбы.

Один из инцидентов произошел вблизи Чикаго в городе Джолиет, штат Иллинойс на праздновании Геловина.

Правоохранительные органы установили, что стрельба произошла у кабинки диджеев, установленной на заднем дворе дома. Свидетели рассказали детективам, что два человека обстреляли толпу из почти 200 человек с крыльца с видом на вечеринку. Два человека погибли на месте происшествия, 12 человек пострадали от обстрелов и доставлены в местные больницы. В офисе шерифа сообщили, что лица погибших не будут обнародованы до тех пор, пока их семьи не будут сообщены.

Отдельно, по данным полиции, в Декейтере, штат Иллинойс, произошло еще одно событие со стрельбой. Три человека травмированы, а четвертый человек находился в критическом состоянии.

Между тем полиция во Флоссмуре, также штат Иллинойс, южнее Чикаго, обнаружила четырех человек с огнестрельными ранениями рано утром в воскресенье после сообщения о беспорядках и стрельбе.

Добавим

Количество массовых расстрелов в США увеличилась во время пандемии коронавирус.

По данным архива, в этом году было зарегистрировано 599 массовых расстрелов. В 2020 году их было 611, а в 2019 году — 417.

В минувшие выходные на домашних вечеринках, соревнованиях по боксу и на улицах вспыхивали перестрелки. Это массовые расстрелы, которые произошли в семи штатах.

Напомним

В Токио неизвестный ранил пассажиров в поезде метро и поджег вагон. Нападавший был одет в костюм Джокера.