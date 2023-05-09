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Святкування Дня Європи: в Києві відкрили виставку, яка розвінчує міфи взаємовідносин України та ЄС

Київ • УНН

 • 1195787 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. До Дня Європи в Києві відкрили виставку, яка розвінчує міфи про відносини ЄС та України. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Деталі

Як зазначається, 9 травня біля Майдану Незалежності запрацювала вулична експозиція "Разом ми – Європа", підготовлена Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, МКІП, представництвом ЄС в Україні та Українським інститутом національної пам'яті.

Вона розповідає про шлях України до ЄС та пряму підтримку України з боку ЄС, зокрема, про гуманітарну, фінансову, військову допомогу.

Вуличну виставку можна побачити біля будівлі Головпоштамту в Києві.

"Європа занепадає, в ЄС Україну ніхто не чекає, Європа втомилася від України.

Якщо ви хоч раз у житті зустрічали подібні заяви в медіа чи інтернеті, знайте: ці та інші міфи про Україну та ЄС росія роками активно розповсюджувала у спробах поставити під сумнів європейське майбутнє України.

Втім, після повномасштабного вторгнення рф ці міфи стали практично мемами, бо, видається, що росіяни – єдині, хто й досі вірить у власні ж пропагандистські зрадомантри.

Але недооцінювати російську пропаганду все ж не варто, тому символічно до Дня Європи разом з представництвом Європейського Союзу в Україні, Центром страткому при МКІП та Українським інститутом нацпам'яті створили відповідну виставку "Разом ми - Європа" на Хрещатику, яка розвінчує міфи про відносини ЄС та України, а також розповідає про допомогу Європейського Союзу та шлях України до повноправного членства в ЄС", - написав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Замість Дня перемоги 9 травня буде День Європи – Зеленський підписав указ

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