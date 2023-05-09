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Празднование Дня Европы: в Киеве открыли выставку, которая развенчивает мифы взаимоотношений Украины и ЕС

Киев • УНН

 • 1195787 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Ко Дню Европы в Киеве открыли выставку, которая развенчивает мифы об отношениях ЕС и Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

Детали

Как отмечается, 9 мая возле Майдана Независимости заработала уличная экспозиция "Вместе мы – Европа", подготовленная Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности, МКИП, представительством ЕС в Украине и Украинским институтом национальной памяти.

Она рассказывает о пути Украины в ЕС и прямой поддержке Украины со стороны ЕС, в частности, о гуманитарной, финансовой, военной помощи.

Уличную выставку можно увидеть возле здания Главпочтамта в Киеве.

"Европа приходит в упадок, в ЕС Украину никто не ждет, Европа устала от Украины.

Если вы хоть раз в жизни встречали подобные заявления в медиа или интернете, знайте: эти и другие мифы об Украине и ЕС россия годами активно распространяла в попытках поставить под сомнение европейское будущее Украины.

Впрочем, после полномасштабного вторжения рф эти мифы стали практически мемами, потому что, кажется, что россияне – единственные, кто до сих пор верит в собственные же пропагандистские зрадомантры.

Но недооценивать российскую пропаганду все же не стоит, поэтому символично ко Дню Европы вместе с представительством Европейского Союза в Украине, Центром страткома при МКИП и Украинским институтом нацпамяти создали соответствующую выставку "Вместе мы - Европа" на Крещатике, которая развенчивает мифы об отношениях ЕС и Украины, а также рассказывает о помощи Европейского Союза и путь Украины к полноправному членству в ЕС", - написал Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо Дня победы 9 мая будет День Европы – Зеленский подписал указ

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