Святковий різдвяний ярмарок стартував у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні у Кропивницькому стартував святковий різдвяний ярмарок, передає кореспондент УНН.
Розгорнувся захід на площі перед міською радою. Понад 30 відомих виробників обласного центру пропонують покупцям придбати до святкового столу м’ясо, рибу, яйця, овочі та фрукти, молочну продукцію, солодощі — і все за ціною виробника.
Крім того, тут можна купити різноманітні подарунки і сувеніри.
За інформацією прес-служби міської ради, ярмарок триватиме, поки будуть покупці.
Нагадаємо, до Нового року лісівники Кіровоградщини реалізували 26,5 тис. штук новорічних ялинок на суму 2 млн 190 тис. грн.