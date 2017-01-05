Святковий різдвяний ярмарок стартував у Кропивницькому

Розгорнувся захід на площі перед міською радою. Понад 30 відомих виробників обласного центру пропонують покупцям придбати до святкового столу м’ясо, рибу, яйця, овочі та фрукти, молочну продукцію, солодощі — і все за ціною виробника.

Крім того, тут можна купити різноманітні подарунки і сувеніри.

За інформацією прес-служби міської ради, ярмарок триватиме, поки будуть покупці.

Нагадаємо, до Нового року лісівники Кіровоградщини реалізували 26,5 тис. штук новорічних ялинок на суму 2 млн 190 тис. грн.