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Праздничная рождественская ярмарка стартовала в Кропивницком

Праздничная рождественская ярмарка стартовала в Кропивницком

Киев • УНН

 • 8536 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня в Кропивницком стартовала праздничная рождественская ярмарка, передает корреспондент УНН.

Развернулось мероприятие на площади перед городским советом. Более 30 известных производителей областного центра предлагают покупателям приобрести к праздничному столу мясо, рыбу, яйца, овощи и фрукты, молочную продукцию, сладости — и все по цене производителя.

Кроме того, здесь можно купить разнообразные подарки и сувениры.

По информации пресс-службы городского совета, ярмарка будет продолжаться, пока будут покупатели.

Напомним, до Нового года лесоводы Кировоградской области реализовали 26,5 тыс. штук новогодних елок на сумму 2 млн 190 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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