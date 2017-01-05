Праздничная рождественская ярмарка стартовала в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня в Кропивницком стартовала праздничная рождественская ярмарка, передает корреспондент УНН.
Развернулось мероприятие на площади перед городским советом. Более 30 известных производителей областного центра предлагают покупателям приобрести к праздничному столу мясо, рыбу, яйца, овощи и фрукты, молочную продукцию, сладости — и все по цене производителя.
Кроме того, здесь можно купить разнообразные подарки и сувениры.
По информации пресс-службы городского совета, ярмарка будет продолжаться, пока будут покупатели.
Напомним, до Нового года лесоводы Кировоградской области реализовали 26,5 тыс. штук новогодних елок на сумму 2 млн 190 тыс. грн.