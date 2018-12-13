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Священика УПЦ МП, який не пускав військових в зону АТО, засудили

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Новоайдарський районний суд Луганської області заочно засудив до шести років позбавлення волі священика УПЦ МП за блокування у 2014 році біля села Райгородка на Луганщині військової частини Збройних сил України, яка прямувала до виконання завдань у зоні Антитерористичної операції. Про це йдеться у вироку суду, передає УНН.

Священика УПЦ МП, який не пускав військових в зону АТО, засудили

“Визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 6 (шість) років”, — вказано у вироку.

У мотивувальній частині вироку сказано, що священик з 18 квітня по 24 травня 2014 року з іншими невстановленими особами біля села Райгородка заблокували дорогу дерев’яною колодою та мішками, також напнули біля дороги намет і не пропускали в зону АТО військових із частини А0284 Збройних сил України.

Нагадаємо, Служба безпеки України розпочала розслідування щодо жителя Тернопільської області, який у 2014 році проходив службу в одному із НВФ терористичної організації “ДНР”.

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