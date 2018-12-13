Священника УПЦ МП, который не пускал военных в зону АТО, осудили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил к шести годам лишения свободы священника УПЦ МП за блокирование в 2014 году у села Райгородка в Луганской области воинской части Вооруженных сил Украины, которая направлялась к выполнению задач в зоне Антитеррористической операции. Об этом говорится в приговоре суда, передает УНН.
"Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет", - указано в приговоре.
В мотивировочной части приговора сказано, что священник с 18 апреля по 24 мая 2014 года с другими неустановленными лицами у села Райгородка заблокировали дорогу деревянной колодой и мешками, также поставили у дороги палатку и не пропускали в зону АТО военных из части А0284 Вооруженных сил Украины.
Напомним, Служба безопасности Украины начала расследование относительно жителя Тернопольской области, который в 2014 году проходил службу в одном из НПФ террористической организации "ДНР".