Свобода України – це й свобода Польщі: Зеленський провів зустріч з Маріушем Блащаком

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"Міністерство оборони Польщі підтримує українську армію, міцність Збройних Сил України. Це підтвердження того, що ми разом у нинішній складній ситуації – у цій трагедії, яка відбувається зараз в Україні через російську агресію", – сказав Зеленський.

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Повідомляється, що Президент висловив переконання, що в майбутньому, вже в мирний час, відносини між Україною та Польщею розвиватимуться і країни ще більше зближуватимуться.

Глава держави також упевнений у посиленні оборонної співпраці двох держав.

Окремо Зеленський від імені українського народу та від себе особисто подякував Польщі за підтримку громадян України, які знайшли на території сусідньої країни прихисток від повномасштабної російської війни, зазначили в пресслужбі.

Зі свого боку Блащак подякував Зеленському та всьому українському народові за стійкість у протистоянні агресору.

"Дякую, пане Президенте, за вашу позицію, тому що свобода й незалежність України – це свобода й незалежність Польщі. Дякую, що бережете нас", – цитує пресслужба віце-прем’єр-міністра.

Нагадаємо

Напередодні Президент Володимир Зеленський подав до ВР проект закону "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".