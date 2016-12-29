Свобода слова в Україні важлива, як повітря - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман негативно ставиться навіть до чуток щодо утисків Засобів масової інформації і завжди готовий підтримати журналістів, передає кореспондент УНН.
"Я підтримую свободу слова в країні і вважаю, що свобода слова настільки важлива, як повітря. Це дозволяє нам змінюватись, бути відкритими — це дуже важливо. Але, якщо ми будемо бачити якісь проблеми, я не буду стояти осторонь, і чим зможу завжди підтримаю", - заявив В.Гройсман.
Також Прем'єр прокоментував інформацію ЗМІ, щодо невидачі ліцензій на мовлення каналу "1+1".
“... абсолютно негативно сприймаю навіть інформацію про те, що можуть бути якісь утиски. Я думаю, що треба дочекатись офіційної позиції Національної Ради і далі буде все відомо. Наскільки я розумію, то сьогодні загроз невидачі ліцензій немає, як мене проінформували. Якщо немає таких загроз, будемо вважати, що було непорозуміння”, - відповів він.
Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що сьогодні телеканал “1+1” заявив, що закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує та припустив спроби рейдерських атак, звинувативши Адміністрацію Президента в тиску на канал.
Як повідомляв УНН, в Україні закривають ще один телеканал.