Свобода слова в Украине важна, как воздух - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман негативно относится даже к слухам о притеснениях Средств массовой информации и всегда готов поддержать журналистов, передает корреспондент УНН.
"Я поддерживаю свободу слова в стране и считаю, что свобода слова настолько важна, как воздух. Это позволяет нам меняться, быть открытыми - это очень важно. Но, если мы будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне, и чем смогу всегда поддержу", - заявил В.Гройсман.
Также Премьер прокомментировал информацию СМИ, относительно невыдачи лицензий на вещание канала "1 + 1".
"...Абсолютно негативно воспринимаю также сведения о том, что могут быть какие-то притеснения. Я думаю, что надо дождаться официальной позиции Национального Совета и дальше будет все известно. Насколько я понимаю, то сегодня угроз невыдачи лицензий нет, как меня проинформировали. Если нет таких угроз, будем считать, что было недоразумение", - сказал он.
Ранее в СМИ появилась информация, что сегодня телеканал "1 + 1" заявил, что заканчивается срок лицензии на вещание канала, а Нацсовет ее не продлевает и предположил попытки рейдерских атак, обвинив администрацию президента в давлении на канал.
Как сообщал УНН, в Украине закрывают еще один телеканал.